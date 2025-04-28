米女子下部ツアー・IOA選手権米女子ゴルフの下部エプソンツアー・IOA選手権は26日（日本時間27日）、米カリフォルニア州のモロンゴGC（6534ヤード、パー72）で第2日が行われた。22位で出た26歳の原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）は2イーグル、3バーディー、2ボギーの67で回り、通算7アンダーで首位に1打差の2位に浮上。米国で優勝争いし、日本のファンから「やっぱり華がある！」と熱い視線を浴びた。黒のパンツに