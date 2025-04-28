◆パ・リーグ西武３X―２オリックス（２７日・ベルーナドーム）今季初のサヨナラ負けを喫し、４カード連続勝ち越しなしと苦しむ首位・オリックスで、中川圭太内野手（２９）が希望の光を照らした。０―２の７回無死一塁、西武・渡辺の３球目を捉えた当たりは、グングンと伸びて左翼席ポール際に着弾。「少し（中に）入ってきたカットボールにうまく反応できた。感触はよかった」とうなずいた。開幕から３割近くの打率を残し