◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―２巨人（２７日・甲子園）敗戦に阪神のドラフト１位・伊原（ＮＴＴ西日本）の表情は厳しい。ただ、ライバル球団を相手に、確かな爪痕を残した。巨人戦初先発で自己最長６回４安打１失点５奪三振。満足はせず「結局、勝たないと意味がない。僕がゼロで抑えておけばいいだけの話。まだまだ反省するところがたくさんある」と繰り返した。プロ初先発初勝利を挙げた２０日・広島戦（甲子園）から中６