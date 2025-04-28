◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―２巨人（２７日・甲子園）阪神は、２月３日に９１歳で亡くなった元監督の吉田義男さんの追悼試合で、白星を飾れなかった。連勝は６で止まり、巨人戦の開幕からの連勝も５でストップ。藤川監督は「みんな勝とうとする姿はね。タイガースもそうですし、ジャイアンツもそうですし、真剣勝負をやっていますから」と唇をかんだ。この日は球団旗などが半旗で掲げられ、試合前に黙とう。虎戦士たちは喪