２０２１、２２年とヤクルトで守護神を務めリーグ連覇に貢献したスコット・マクガフ投手が２７日（日本時間２８日）、３Ａリノからダイヤモンドバックスに昇格したと、同球団が発表した。３５歳のマクガフは３１、３８セーブと２年連続３０セーブをマークした日本での活躍が評価され２０２２年オフにダイヤモンドバックスと総額６２５万ドルの２年契約を結んで帰国。しかし、ダイヤモンドバックスでは２０２３年は２勝７敗９セ