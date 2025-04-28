間質性肺炎急性増悪と診断され活動休止していた歌手ささきいさお（82）が27日、都内で開催されたアニソンフェス「スーパーロボット魂」でステージ復帰を果たした。2000人のファンから「お帰りなさい！」と声をかけられ「“あの人が帰ってきてくれてうれしいな”と思ってもらえることが僕自身もうれしいんだなと分かりました」と笑みを浮かべた。ステージでは「とべグレンダイザー」「大空魔竜ガイキング」などロボットアニメ