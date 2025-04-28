7人組グループ・IMP.の楽曲「BAM-BOO」が、世界最大のアクションスポーツの国際競技会『Xゲームズ OSAKA2025』の大会テーマソングに決定した。昨年開催した『Xゲームズ CHIBA2024』に続いて、2年目の大会テーマソング起用となる。【ライブ写真】幻想的な雰囲気！7色の魅力を放つIMP.『Xゲームズ』は、勝者に世界ナンバー1の称号が与えられるスケートボード・BMX等アクションスポーツの国際競技会。これまでに堀米雄斗、白井空