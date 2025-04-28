◆米女子プロゴルフツアー今季メジャー第１戦シェブロン選手権最終日（２７日、米テキサス州・カールトンウッズ・クラブ＝６９１１ヤード、パー７２）最終組が前半９ホールを終え、首位から出た西郷真央（島津製作所）は２バーディー、２ボギーで回り、通算９アンダーでアリヤ・ジュタヌガーン（タイ）と並び暫定首位としている。米ツアー初優勝へ向け、バックナインを戦う。１番で３オン２パットとボギー発進。それでも