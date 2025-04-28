宝塚歌劇団宙組トップスター・芹香斗亜が27日、都内で千秋楽を迎えたサヨナラ公演「宝塚110年の恋のうた/RazzleDazzle」に出演した。同舞台をもって退団。終演後の取材会で、18年在籍した宝塚は「私の人生で一番ときめくもの」と万感の表情。今後は「学ぶことが好きなので、学べることを探していきたい」と前を向いた。2007年3月入団。同月に「シークレット・ハンター」で初舞台。星組、花組を経て、17年に宙組に。23年6月