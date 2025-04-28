◆米大リーグドジャース―パイレーツ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。試合前に取材対応したＤ・ロバーツ監督（５２）は２６日（同２７日）の同戦で大谷が復調する兆しを感じ取ったという。「彼はボールにしっかりと対応できていた。その証拠に（５回には）チェンジアップ