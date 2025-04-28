◆ＡＣＬＥ▽準々決勝川崎３―２アルサッド（カタール）（日本時間２８日・プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）川崎が延長戦を制し、クラブ史上初の４強入りを果たした。開催地・サウジアラビアのジッダにある会場の天候は晴れ、気温３２度、湿度４８％と高温多湿の中、行われた。現地には２５０〜３００人の川崎サポーターが応援に駆けつけたという。前半４分、川崎は右サイドのＭＦ家長からの折り返し