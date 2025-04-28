2025年4月27日午後4時半ごろ、北海道・上川町層雲峡の国道273号でクマ1頭が目撃されました。27日午後5時ごろ、「道路脇にクマがいます」と国道273号を帯広方向に走行していた車の運転手から警察に通報がありました。警察官が現場に到着すると、体長50センチほどの子グマ1頭がいたということです。付近に親グマがいる可能性があるため、警察が現場を定期的に確認していますが、子グマはその場にとどまっています。警察によりますと