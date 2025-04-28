ベトナムを訪問中の石破首相は、ベトナムの最高指導者で共産党トップのトー・ラム書記長と会談しました。会談で両首脳は、アメリカによる関税措置や中国の報復関税が世界経済に与える影響について協議し、石破首相は「多角的自由貿易体制を維持・強化するために協力したい」と呼びかけました。さらに、石破首相が海洋進出を強める中国を念頭に、「防衛協力を強化したい」と述べたのに対し、ラム書記長は「安全保障、経済分野でより