2025年4月27日、北海道・釧路警察署は、北広島市在住の無職の56歳の男（すべて自称）を窃盗の容疑で逮捕しました。男は27日午後4時20分ごろ、釧路市鳥取大通2丁目のスーパーマーケットで、食パン1袋（販売価格257円）を盗んだ疑いが持たれています。男が商品を盗むのを目撃したスーパーの警備員が、商品を持って店外に出た男を取り押さえたということです。調べに対し男は「万引きしたことに間違い