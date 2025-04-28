佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜2025年4月23日（日本時間24日）ロサンゼルス・ドジャース 対 ピッツバーグ・パイレーツ ＠ドジャースタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 大谷翔平選手（30）が、ナ・リーグ中地区最下位のパイレーツとの3連戦第2戦に「1番・DH」で先発出場、佐々木朗希投手（23）は中6日で今シ&