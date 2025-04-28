◇男子ゴルフツアー前澤杯最終日（2025年4月27日千葉県MZGC（6652ヤード、パー70））小西たかのり（33＝フリー）が17番で15メートルの超ロングパットを決めるなど67の通算17アンダーで回り、ツアー初Vで新規大会の初代王者に輝いた。松山英樹、石川遼と同学年で今季から登録名を本名の貴紀からひらがなに変更。プロ14年目の苦労人は今季の獲得賞金を約4063万円とし、ランキング1位に躍り出た。今平周吾（32＝ロピア）が1打