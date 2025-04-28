【7R】当地は2月18〜20日（特選3着→準決勝1着→決勝5着）以来の参戦となる薦田将伍。初日の特選で石塚慶一郎―中園和剛にかまされたものの、立て直し2着に突っ込み、状態の良さをアピールした。先月の14日に結婚。新妻のためにも、頑張らないといけないわけが薦田にはあるのだ。2日目の準決。国村洋―近藤範昌が続きライン3車なのは大きなプラス材料だ。「勝負どころを逃がさないよう、行けるところをしっかり踏む」地元