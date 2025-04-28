岩田智輝と田中碧がチームの昇格に大きく貢献イングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）が現地時間4月27日にシーズン表彰を行い、2部相当のEFLチャンピオンシップと3部相当のEFLリーグ1で、それぞれ日本人選手がベストイレブンに入る快挙を成し遂げた。プレミアリーグが1部リーグにあたるイングランドだが、チャンピオンシップも歴史と伝統があるリーグとして知られる。リーズ・ユナイテッドでは加入1年目の日本代表MF田中碧