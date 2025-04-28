トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、交流サイト（SNS）への投稿で「関税が導入されれば多くの人の所得税は大幅に減るだろう。完全になくなるかもしれない」と主張した。「焦点は年収20万ドル（約2900万円）に満たない人」と説明。看板政策の所得税減税の延長に向けて、財源としての関税の必要性を訴えたとみられる。トランプ氏はかねて、関税措置で増える国の税収が、所得税に取っ