【ジッダ（サウジアラビア）＝平地一紀】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）は２７日、サウジアラビアのジッダで準々決勝の残り１試合が行われ、Ｊ１川崎がアルサド（カタール）を延長戦の末、３―２で破り、初の４強入りを果たした。前半を２―１とリードして折り返した川崎は後半に失点。延長前半には相手のミスからボールを奪い、折り返しを主将のＭＦ脇坂が蹴り込んで勝ち越し、リードを保った。