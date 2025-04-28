ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（52）が27日（日本時間28日）、本拠でのパイレーツ戦の試合前に囲み取材に応じ、前日の試合で長打3本を放った大谷翔平投手（30）の打撃に関して言及した。指揮官が評価したのは第1打席の右中間二塁打と、第3打席で放った右翼線三塁打。「昨日はボールにしっかりと食らいついていたと思います。特にチェンジアップを引っ張って三塁打にした場面が良かったですし、最初の打席で右中間に打ち返