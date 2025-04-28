4回目の上演となるミュージカル『キンキーブーツ』の初日を前に、俳優の東啓介さん、有澤樟太郎さん、甲斐翔真さん、松下優也さん、演出・振付のジェリー・ミッチェルさんが囲み取材に登場し、公演への意気込みを語りました。【写真を見る】【キンキーブーツ】有澤樟太郎「やり残したことは全くない」初演から観てきた、甲斐翔真は「こんなにもローラって休憩ないんだ」４回目の上演でキャスト一新本作は、経営不振に陥っ