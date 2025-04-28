「刑務所アート展」に出品される作品（PAC提供）刑務所で過ごす人や関係者の芸術作品を展示する「刑務所アート展」が5月24日から東京都墨田区の「京島劇場」で開かれる。主催する「プリズン・アーツ・コネクションズ（PAC）」は、「『受刑者』や『犯罪者』というラベルにとらわれず、一人の人間として彼らと向き合ってほしい。アートを媒介に『壁』を越える対話を生み出したい」としている。入場は無料。PACは250万円を目標に