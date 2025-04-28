◆米大リーグドジャース８―４パイレーツ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２６日（日本時間２７日）、パパとして“初ものづくし”の大暴れでチームの連敗ストップに貢献した。本拠地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、パパ初猛打賞の３安打１打点１盗塁。真美子夫人（２８）の出産に立ち会うため「父親リスト」から復帰して５試合。ようやく本来の姿
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