5人組グループ・Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、草間リチャード敬太、小島健、佐野晶哉）が、デビュー記念日前日の5月14日発売の週刊グラビア誌『anan』2446号（マガジンハウス）の表紙を飾る。【写真】バンドスタイルのパフォーマンスで会場を沸かせるAぇ! groupデビュー前から数えて、同誌表紙登場は5度目となる。これまでもさまざまなシチュエーションで撮影してきたが、今回は原点回帰し、メンバーの野性味や熱さなどグ