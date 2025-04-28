沖縄県うるま市長選で再選を果たし、花束を受け取る中村正人氏＝27日夜、うるま市任期満了に伴う沖縄県うるま市長選が27日投開票され、無所属現職中村正人氏（60）＝自民、公明推薦＝が、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に反対する勢力「オール沖縄」が支援した無所属新人の元県議照屋大河氏（53）＝立民、共産、社民、沖縄社大推薦＝らを破り、再選を果たした。自公は夏の参院選での議席奪還に向け弾みをつけた