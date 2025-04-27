5月4日（日）よる10時30分に第3話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ「ダメマネ！ ーダメなタレント、マネジメントしますー」。今日4月27日（日）に放送した第2話のポイントと、次回第3話の見どころを紹介！第2話では、新人タレント・後藤沙紀（富田望生）の抱える秘密が明かされた。俳優になる夢を目指して吃音と向き合う姿を富田が熱演。第3話は、TOYOプロを支えるトップスター・真田祐士（山田涼介）に事務所移籍疑惑？美和（