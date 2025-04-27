ボートレース鳴門の「ヴィーナスシリーズ第３戦マクール杯競走」は２７日、予選３日目が行われた。高憧四季（２５＝大阪）６Ｒ、３コースからスリットでぐいぐい足を伸ばすと、１Ｍ豪快にまくって１着ゴール。得点率１４位タイで予選ラストに臨む。「足は良かったですね。２日目まで全体的に微妙だったけど、ターン回りや乗り心地が良くなってました。直線は普通くらい。いい人とレースしてないのでよく分からないけど、今の