【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■クランクイン前から実際に吃音（きつおん）のある方々からの指導を受け、難しい役に挑んだ富田望生の演技にも注目が集まる！ 日本テレビ系4月期日曜ドラマ『ダメマネ！ ―ダメなタレント、マネジメントします―』の第2話が4月27日22時30分から放送された。 第2話では、挨拶ナシ、返事ナシ、オーディションをドタキャンの最悪新人かと思われた、後藤沙紀（富田望生）