韓国の拉致被害者家族でつくる団体は27日未明、北朝鮮との軍事境界線に近い坡州市で、日韓両国の拉致問題を訴えるビラを風船につけ、北朝鮮へ向けて飛ばしました。高々と舞い上がるビラが付いた風船。韓国の拉致被害者家族でつくる「拉致被害者家族会」が27日未明、北朝鮮に向けて飛ばしたものです。ビラには、拉致被害者7人の写真や情報が記されていて、日本人拉致被害者の横田めぐみさんの写真や情報も載っているということです
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