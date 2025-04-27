任期満了に伴う真岡市長選挙は２７日投開票が行われ、新人で前の市議会議員の中村和彦氏５２歳が、一騎打ちを制して初当選を果たしました。 【選管確定 午後９時１５分】 当）中村和彦氏 １９８０５票 佐々木重信氏 ７１２２票 中村氏は地元のケーブルテレビ局勤務を経て、真岡市の市議会議員を６期目の途中まで務め議長も経験しました。 「人口減少の中で、若者や子どもたちのための政策をスピード感を持って