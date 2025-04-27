シンガーソングライターの乃紫が２７日、自身初のＺｅｐｐツアー「乃紫ＺＥＰＰＴＯＵＲ２０２５」のファイナル公演を東京・江東区のＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で開催した。オープニングを飾ったのは、ライブ定番曲「先輩」。疾走感あるビートとともに、観客の手拍子と歓声が会場を包み込んだ。その後も「何者」や「銃口をハートに向けて」と人気曲を続けて歌唱した。この日はビタミン炭酸飲料「マッ