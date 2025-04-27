俳優の川栄李奈が主演を務める、日本テレビ系4月期日曜ドラマ『ダメマネ！ −ダメなタレント、マネジメントします−』（毎週日曜後10：30）の第2話が、27日に放送された。トップスター・真田祐士（山田涼介）の行動に反響が寄せられている。【場面写真】美和（川栄李奈）を見守るトップスター・真田今作の舞台は、冷徹ドS部長・犀川真一郎（安田顕）率いるワケアリ＆クセツヨ芸能人たちの巣窟・TOYOプロダクション芸能4部。