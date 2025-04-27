海口市の免税店「海口国際免税城」で商品を選ぶ買い物客。（２０２４年１２月３１日撮影、海口＝新華社記者／郭程）【新華社北京4月27日】中国財政部税政司の賈栄鄂（か・えいがく）司長は27日開かれた国務院新聞（報道）弁公室の記者会見で、外国人旅行者がより多様な商品を購入できるよう、これまで同日、同店舗での購入額が500元以上の場合に適用していた税還付制度について、適用下限額を大幅に引き下げ200元以上とする方針