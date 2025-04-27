2023年10月、第28回秋華賞でゴールするリバティアイランド。牝馬3冠を達成した＝京都競馬場2023年の3冠牝馬リバティアイランドが27日、安楽死の処置を受けた。同馬が所属するサンデーサラブレッドクラブが公式サイトで発表した。同日、香港で行われたクイーンエリザベス2世カップ（G1）に出走し、最後の直線で故障。競走を中止した後、獣医師が予後不良と診断した。中内田充正調教師は「無事に帰国させられずに、申し訳ござい