ソフトバンクは２７日の楽天戦（楽天モバイル）に延長１１回の末、２―３のサヨナラ負けを喫した。土壇場の９回に柳町の２号ソロで試合を振り出しに戻したが、最後は８番手・津森が痛打を浴びて終戦。敵地で初戦を取りながら連敗でカード負け越し、今季の楽天戦はこれで１勝５敗となった。３、４月は９勝１３敗２分けで、２試合を残して負け越しが決定。小久保政権では初の月間負け越しとなった。借金４の単独最下位。ただ、暗