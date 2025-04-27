上海の男性「日本車は革新性に欠けている」【北京＝照沼亮介、上海＝田村美穂】開幕中の上海モーターショーで、日系メーカーが中国の最先端技術を取り入れる戦略を打ち出している。電気自動車（ＥＶ）への移行が急速に進む中国市場で、劣勢をはね返したい考えだ。トヨタ自動車は２３日、新型ＥＶ「ｂＺ７」に中国・華為技術（ファーウェイ）の基本ソフト（ＯＳ）を採用することを発表した。１年以内の発売に向け、開発を進めて