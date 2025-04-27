【モデルプレス＝2025/04/27】人気YouTuberのRちゃん（大野茜里）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「彼氏オーディション」を開催することを発表した。【写真】人気YouTuber・Rちゃんが真剣交際していたBE:FIRSTメンバー◆Rちゃん、彼氏オーディション開催発表Rちゃんは「【緊急】彼氏オーディションを開催します」と題した動画を公開。YouTuberのヒカルが登場し、自薦・他薦問わずでRちゃんの彼氏候補を募りオーディション