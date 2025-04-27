ボートレース桐生のプレミアムG1「第26回マスターズチャンピオン」は27日、12Rで優勝戦が行われた。優勝戦に出場した2、4〜6着選手のレース後コメントは、以下の通り。▼中辻崇人（2着）変わらずバランスが取れていたと思います。また一般戦で頑張ります。▼井口佳典（4着）優勝戦はいい仕上がりで行けた。1マークを回ってバックで中辻さんに舟をしっかりかけられたので。2マークで少し落としすぎた。▼萩原秀人（5着）レ