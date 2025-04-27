川口オートのナイターＳＧ「第４４回オールスター・オートレース」は２７日、最終予選が行われた。６Ｒでは小椋華恋（２６＝川口）が逃げ切り、今節初勝利。勝負駆けを決めて準決勝戦進出を決めた。「良かった。１回目のスタートは失敗したので」。松本康のＦで再発走になったのも流れが向いた。「レースも康さんが滑らせて、五十嵐（一夫）さんがカベになってくれてリードできた」と笑顔がこぼれる。ただ、展開だけではない。「