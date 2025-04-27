アイスホッケー男子の世界選手権2部に相当するディビジョン1Aが27日、ルーマニアのスフントゥゲオルゲで行われ、日本はイタリアに1―4で敗れ、黒星発進となった。6チームが総当たりで争い、上位2チームが世界選手権1部に昇格。最下位は3部相当のディビジョン1Bに降格する。（共同）