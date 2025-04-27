¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡Ý4¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê4·î26Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4·î27Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ËÅðÎÝ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë½Ö´Ö4·î26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î27Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÂ­¡É¤Ë¡¢Áê¼ê¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬²×Î©¤Á¤ò¸«¤»¤¿¡£3-4¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î7²óÎ¢¡¦1»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç