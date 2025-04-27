アメリカで誕生した大人気オーガニックボディケアブランド｢DR.BRONNER’S(ドクターブロナー)｣では、暑さが気になるこれからのシーズンを快適に過ごす、大人気の｢マジックソープ｣ペパーミント限定セットを、2025年5月22日(木)より発売いたします。5月1日(木)より、ブランド公式オンラインストアおよびロフトにて先行発売を開始。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 ペパーミント