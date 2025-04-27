任期満了に伴う静岡県南伊豆町長選挙は4月27日、投票が行われ、即日開票の結果、現職の岡部克仁氏(62)が2520票を獲得し3回目の当選を果たしました。 【動画】「次世代につなげる南伊豆を継続的に進めていく」岡部克仁氏(62)が接戦制し3選 静岡・南伊豆町長選【詳報】 【南伊豆町長選＝開票終了】 当岡部克仁(無現)2520票 沢田洋平(無新)1843票 岡部氏は選挙戦で子育て世代の支援や高齢者サービスの充実など、2期8年の