CM¥µ¥¤¥È¤¬´ë²èÊÔ½¸¤¹¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¼¡ª¡×¤Ï¡¢Á´Ç¯Âå¤ÎÃË½÷5213¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÎòÂå¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û2°Ì¡§ÀõÅÄ¿¿±û¡¿622É¼2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½À¤é¤«¤Ê°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤­¤ÊÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤È¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë²ÚÎï¤Ê±éµ»¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó