Ëè½µÆüÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡£5·î4ÆüÊüÁ÷²ó¤«¤é¤Î¿·¾Ï¤òÁ°¤Ë¡¢¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¿¹²¼²Â»Ò¤Ï´¶¾ð¤Î¿¼Ê¥¤òÉÁ¤­Â³¤±¤ëµÓËÜ²È¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÄÕ½Å¤Î¡ÈÌ´¤ÈÊÌ¤ì¡É¤ÎÂè1¾Ï¤òÁí³ç ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー