¸½ÃÏ£´·î26Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤ÎÆÀÅÀ¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¤Î£²È¯¤Ç¡¢£´¡Ý£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£Î®ÀÐ¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥­¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»934ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²£ÉÍFM·âÇË¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ