¥¤¥é¥óÆîÉô¤Î¹Á¤Ç26Æü¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢25¿Í¤¬»àË´¡¢1100¿Í°Ê¾å¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î±ì¤¬¾å¤ê¡¢²Ð¤¬°ìµ¤¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢·ã¤·¤¤ÇúÈ¯²»¤¬ÊÕ¤ê¤Ë¶Á¤­ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥é¥óºÇÂç¤Î¹Á¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ó¥À¥ë¥¢¥Ã¥Ð¡¼¥¹¤Ç26Æü¡¢Ç³ÎÁ¤ÎÃùÂ¢¥¿¥ó¥¯¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢È¾·Â¿ô¥­¥í·÷Æâ¤ÇÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë25¿Í¤¬»àË´¡¢11