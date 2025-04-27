¥µ¥Ã¥«ーJ3¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ë´°À®¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç»Ô´îÆþÄ®¤Ë´°À®¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤ª¤è¤½1300Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢µîÇ¯10·î¤ÎÃå¹©¤«¤é¤ª¤è¤½7¤«·î¤Ç´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Áí¹©Èñ¤Ï¤ª¤è¤½5²¯5ÀéËü±ß¤Ç¡¢8³ä°Ê¾å¤¬´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤è¤½3000Ëü±ß¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¼Æâ¤Ï¥Áー¥à¥«¥é&#12540