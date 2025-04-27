¹â¹»Ìîµå¤Î½Õµ¨ÅìµþÅÔÂç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡2»î¹ç¤¬27Æü¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ü¥ó¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¬²¦»Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Äëµþ¤Ï4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¡¢Åì³¤Âç¿ûÀ¸¤Ë5ËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤ò¤¢¤Ó¤ë¤Ê¤É°ìµó6ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ5¡½7¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Åì°¡³Ø±à¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÅê¼ê¤¬¶¯ÂÇ¤Î¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¤ò6°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢5¡½3¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£5·î3Æü¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ü¥ó¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¬²¦»Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ãÂè1»î¹ç¡äÈ¬²¦»Ò¡½Åì°¡³Ø±à¡ãÂè2»î¹ç¡äÅì³¤Âç¿ûÀ¸¡½